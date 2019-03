Na čelo družbe Weiler Abrasives prihaja Jože Kaligaro

Maribor, 6. marca - Vodenje mariborsko-zreškega proizvajalca umetnih brusov in tehničnih tkanin Weiler Abrasives bo sredi marca prevzel Jože Kaligaro. Sedanji direktor Matjaž Merkan, ki je družbo, prej imenovano SwatyComet, uspešno vodil in jo integriral v Weiler Abrasives Group, ostaja v družbi kot svetovalec vodstva do konca aprila.