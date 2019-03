V Jeruzalemu predstavili 110 strani Einsteinovih rokopisov

Tel Aviv, 6. marca - Na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu so pred letošnjo 140. obletnico rojstva danes predstavili 110 strani rokopisov v Nemčiji rojenega fizika judovskega rodu Alberta Einsteina (1879-1955). Mnogi so nastali med letoma 1944 in 1948. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ponujajo vpogled v Einsteinov genialni um.