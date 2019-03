Igralci MGL in študentje igre na odru Kina Šiška kot priznani glasbeniki

Ljubljana, 7. marca - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je devetič v sodelovanju s CUK Kino Šiška pripravilo koncert igralcev iz svojega ansambla in študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Na že mesec dni razprodanem koncertu, ki bo nocoj ob 20. uri, bodo tudi letos odmevale znane melodije tujih in slovenskih glasbenikov.