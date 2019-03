Za rešitev pat položaja na izolski osnovni šoli predlog o odstopu ravnateljice in članov sveta šole

Izola, 6. marca - Za rešitev položaja na izolski osnovni šoli Dante Alighieri, kjer so po oceni občine pristali v brezizhodnem položaju, sta župan Danilo Markočič in predsednik narodne skupnosti Marko Gregorič predlagala, da vsi člani sveta zavoda in ravnateljica Simona Angelini odstopijo. Rok za izjasnitev poteče danes, predlog bo obveljal, če bodo vsi odstopili.