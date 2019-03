V Grčiji zaradi lanskega smrtonosnega požara obtožili 20 ljudi

Atene, 6. marca - Grški tožilci so v povezavi z gozdnimi požari lani poleti na Atiki, v katerih je umrlo 100 ljudi, vložili obtožnice proti 20 ljudem, je danes poročala grška televizija ERT. Poleg domnevnega požigalca so zaradi malomarnosti, ki je pripomogla k tragediji, obtožili še policiste, gasilce, župane in druge javne uslužbence.