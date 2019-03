Ljubljana, 6. marca - Svojci pogrešajo 32-letnega Miho Ciringerja iz Ljubljane. Miha je visok okoli 195 centimetrov, suhe postave, rjavih las in oči, nosi očala z dioptrijo, oblečen je v temne kavbojke, sivo budno s kapuco, pri sebi ima večjo športno torbo z rumenim logotipom Nike in siv nahrbtnik. Obut je v modre športne copate Allstar, so danes sporočili s policije.