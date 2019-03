Idrija, 6. marca - Ker je bila novembra lani dražba nepremičnin Ilesa v stečaju neuspešna, se je stečajni upravitelj Janez Golob odločil za prodajo z zbiranjem ponudb. Naprodaj so večji proizvodni objekt z zemljiščem in opremo, manjša upravna stavba in blagovna znamka Mali princ.