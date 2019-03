Močno alkoholiziran voznik drvel proti Orehku

Kranj/Mežica/Krško/Celje, 6. marca - Gorenjski policisti so v torek ob 21. uri obravnavali voznika, ki se je proti naselju Orehek, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, pripeljal s kar 153 kilometri na uro. Policisti so voznika ustavili, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da je imel v krvi skoraj dva promila alkohola, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.