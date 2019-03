Zore za Družino: Prizadevamo si, da bi prišli do največje možne stopnje zaščite mladoletnih

Ljubljana, 6. marca - Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pogovoru za tednik Družina spregovoril o spolnih zlorabah v Cerkvi. Dejal je, da "nikoli ne bomo prišli do točke, ko ne bo nobene napake več, ko ne bo nobene zlorabe več", si pa prizadevajo, "da bi prišli do največje možne stopnje zaščite mladoletnih in vseh drugih znotraj Cerkve pa tudi v družbi".