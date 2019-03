Razglasili najbolj zaupanja vredne blagovne znamke in osebnosti v Sloveniji

Ljubljana, 6. marca - Telekom Slovenije, Terme Olimia, Samsung, OMV in Zavarovalnica Triglav so sodeč po raziskavi Trusted Brand 2019 med najbolj zaupanja vrednimi blagovnimi znamkami v Sloveniji. Najbolj zaupanja vredni medijski osebnosti sta Slavko Bobovnik in Denis Avdić, med športniki je najbolj zaupanja vredna Ilka Štuhec, med podjetniki pa že sedmič Ivo Boscarol.