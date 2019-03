SAB samostojno na evropske volitve

Ljubljana, 6. marca - SAB bo na evropskih volitvah nastopila s samostojno listo, je na novinarski konferenci po torkovi seji sveta stranke danes sporočil generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. "Verjamemo, da lahko s kandidati in listo dosežemo vsaj enega evropskega poslanca. To je bil ves čas tudi naš cilj," je dejal in dodal, da bo lista "res močna".