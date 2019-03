Arso opozarja pred močnejšimi sunki vetra, ponekod še vedno velika požarna ogroženost

Ljubljana, 6. marca - V sredo ponoči in četrtek bodo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) najmočnejši sunki vetra na severovzhodu Slovenije lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Na Primorskem ter v osrednji in v jugovzhodni Sloveniji je še vedno velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Uprava za zaščito in reševanje je v torek preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju izpostav Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj, Murska Sobota ter občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na območju Ljubljane, Trbovelj, Brežic, Novega mesta, Postojne in Kopra ter drugih občin na novogoriškem območju požarna ogroženost ostaja.

Kot so zapisali na upravi, bosta inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija prenehala izvajati poostren nadzor na območjih, kjer je požarna ogroženost prenehala. Na preostalih pa bosta nadzor še vedno izvajala.