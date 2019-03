Vladavine Reala je konec, Solari noče odstopiti

Madrid, 6. marca - Trikratni zaporedni evropski prvaki, nogometaši Reala, so sinoči končali svoje vladanje evropskemu nogometu. In to na klavrn način, pred domačimi navijači jih na povratni tekmi osmine finala ponižala mlada in poletna ekipa amsterdamskega Ajaxa, pri kateri je blestel eden najbolj izkušenih Srb Dušan Tadić.