Priljubljeni lik Hello Kitty kmalu tudi v hollywoodskem filmu

Los Angeles, 7. marca - Japonski lik bele mačke z rdečo pentljo Hello Kitty, ki je poznan po vsem svetu in danes krasi več deset tisoč različnih izdelkov, se bo prvič v svoji skoraj 45-letni zgodovini pojavil v hollywoodskem filmu. Kot so sporočili iz japonskega podjetja Sanrio, pod okriljem katerega je nastal, so se za film povezali z New Line Cinema in FlynnPictureCo.