Newyorški milijarder Bloomberg ne bo kandidiral za predsednika ZDA

New York, 6. marca - Nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg je v torek sporočil, da ne bo kandidiral za predsednika ZDA, ampak se bo raje osredotočil na svoje pobude glede boja proti podnebnim spremembam in orožju. Newyorški milijarder, ki je bil najprej demokrat, potem republikanec in nazadnje neodvisen, bo leta 2020 podprl demokrate.