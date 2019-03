Februarja mejo z ZDA prečkalo 76.000 migrantov

Washington, 6. marca - Ameriški komisar za carine in zaščito meje Kevin McAleenan je v torek povedal, da je februarja mejo med ZDA in Mehiko prečkalo 76.000 migrantov, kar je dvakrat več kot februarja lani. Večinoma je šlo za družine z majhnimi otroci, ki so mejo prestopili na podeželju daleč od naselij. McAleenan je dejal, da je sistem na robu zloma.