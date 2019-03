Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem, a ostajajo blizu izhodiščnih vrednosti. K temu je po mnenju borznih analitikov prispeval 4,7-odstotni padec delnic podjetja General Electric in skrbi zaradi trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, pozitivno pa je vplivalo povečanje prihodkov trgovcev na drobno.