Dnevnik o pomembnosti evropski volitev za LMŠ (6. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Zoran Potič v komentarju Tvegana strategija Marjana Šarca prevprašuje uspeh LMŠ na evropskih volitvah, kakršnega trenutno napovedujejo projekcije, in kot presenečenje izpostavlja Ireno Jovevo, ki se bo kot prvi obraz LMŠ morala soočiti s prekaljenimi političarkami iz drugih strank, kot so Ljudmila Novak, Tanja Fajon in Violeta Tomić.