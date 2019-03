Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o slovenski odložitvi uvedbe nepremičninskega davka do leta 2021, o Pahorjevi izjavi na uradnem obisku v Tiranu, da ne podpira spremembe meje med Kosovom in Srbijo in o predstavitvi rezultatov dela komisije za reševanje prikritih grobišč.