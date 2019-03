Finance o preprostosti oddaje davčnega obračuna za normirani espe (6. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Špela Mikuš v komentarju Kako sem oddajala davčni obračun in pri tem ohranila vse živce piše o eDavkih. Poudarja, da ponavadi pišejo o tem, kako ne delujejo, kako kaj manjka in bi lahko bilo bolj prijazno do uporabnika, a jih mora malo pohvaliti, ker je način oddaje davčnega obračuna za normirani espe razmeroma preprost.