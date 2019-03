Weber postavil Orbanu tri pogoje za obstanek v EPP

Berlin, 5. marca - Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je madžarskemu premierju Viktorju Orbanu postavil tri pogoje za obstanek njegovega Fidesza v EPP. To so konec kampanje proti Bruslju, opravičilo in delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti, je poudaril Weber v pogovoru za sredino izdajo časnika Bild.