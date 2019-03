Ministrstvo in odvetniška zbornica uskladila odvetniško tarifo

Ljubljana, 5. marca - Predstavniki ministrstva za pravosodje in Odvetniške zbornice Slovenije so na današnjih pogovorih uskladili stališča glede vrednosti odvetniške točke, ki naj bi po novem znašala 0,60 evra. Kot so zapisali na ministrstvu, je bilo osnovno vodilo za uskladitev višine tarife javni interes.