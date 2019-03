Poslanci SDS s ponovnim predlogom za podporo resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu

Ljubljana, 5. marca - Poslanci SDS so v DZ vložili zahtevo za izredno sejo, na kateri bi obravnavali predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. S predlagano deklaracijo bi DZ izrekel spoštovanje vsem žrtvam totalitarnih režimov ter se pridružil skupnim prizadevanjem izraženim v resoluciji, so navedli pobudniki.