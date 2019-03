Afera sendvič navdih za dobrodelno akcijo

Šempeter v Savinjski dolini, 5. marca - Afera sendvič, ki je iz poslanskih klopi odnesla poslanca LMŠ Darija Krajčiča, je bila navdih za dobrodelno akcijo, ki so jo v minulih dneh izvedli v Sendvičarni užitka, kjer prodajajo sendviče, solate in drobno pecivo. Najprej so 90 sendvičev, poimenovanih poslanec, podarili ljudski kuhinji, še 90 so jih ponudili za dobrodelne prispevke.