Newyorške borze uvodoma brez večjih sprememb

New York, 5. marca - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo brez večjih sprememb indeksov, ki ostajajo blizu izhodiščnih vrednosti. Vlagatelji so pozorni predvsem na trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko. Po neuradnih informacijah naj bi bili največji svetovni gospodarstvi blizu dogovora, poročajo tuje tiskovne agencije.