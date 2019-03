Ljubljanska borza: Delnice Triglava najbolj prometne

Ljubljana, 5. marca - Na Ljubljanski borzi so posredniki danes sklenili za 531.510 evrov poslov, od tega največ z delnicami Zavarovalnice Triglav. Njihov tečaj je pridobil 3,7 odstotka. Pridobile so tudi ostale pomembne delnice, razen delnic Telekoma in KD Group. Indeks se je dvignil za 0,7 odstotka.