Pred 400 leti se je rodil francoski pisatelj Cyrano de Bergerac

Pariz, 6. marca - Pred 400 leti se je rodil francoski pisatelj, pesnik, dramatik in vojak Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655). Kot vojak se je proslavil z neverjetnim pogumom, kot umetnik in filozof pa s prodornostjo svojih misli. Navdihnil je junaško komedijo francoskega dramatika in pesnika Edmonda Rostanda z naslovom Cyrano de Bergerac.