Ministrstvi in državno odvetništvo za rešitev problematike dodatkov za slepe otroke

Ljubljana, 5. marca - Predstavniki pristojnih ministrstev in državnega odvetništva so se po pozivu komisije DZ za peticije k začasni prekinitvi postopkov v zvezi s problematiko dodatkov za nego otroka in za pomoč dogovorili, da se v odprtih socialnih sporih sodišču predlaga preklic razpisanih narokov in preložitev naroka za nedoločen čas.