Danes sestanek vladne skupine s predstavniki sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 6. marca - Vladna stran je za danes popoldne sindikate javnega sektorja povabila na uvodni sestanek, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjem delu. V stavkovnih sporazumih in dogovoru o plačah, ki so jih podpisali decembra, so namreč ob dvigih plač predvideli tudi kar nekaj aktivnosti za naprej, med drugim usklajevanja o spremembah zakonodaje.