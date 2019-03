Nemčija v okviru dvostranskih dogovorov vrnila le 11 prosilcev za azil

Berlin, 5. marca - Potem ko je Nemčija lani z več državami članicami EU sklenila dvostranske dogovore o vračanju že registriranih prosilcev za azil, so do sedaj na meji zavrnili le 11 ljudi. Nekateri zato dogovore, ki so jih sklenili, da bi preprečili padec vladajoče koalicije, ocenjujejo za neuspeh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.