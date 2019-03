Bruselj oglobil proizvajalca avtomobilske varnostne opreme s 368 milijonov evrov kazni

Bruselj, 5. marca - Evropska komisija je oglobila proizvajalca avtomobilske varnostne opreme - družbi Autoliv in TRW - s 368 milijonov evrov kazni zaradi kartelnega dogovora. Družbi, ki proizvajata varnostne pasove in zračne blazine, sta se po ugotovitvah Bruslja med letoma 2007 in 2011 dogovarjali pri dobavi nemškima avtomobilskima proizvajalcema Volkswagen in BMW.