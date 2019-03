Gnabry podaljšal pogodbo z Bayernom

München, 5. marca - Nemški nogometni reprezentant Serge Gnabry je podaljšal pogodbo z Bayernom do leta 2023, so sporočili iz bavarskega kluba, ki je pohitel s podpisom nove pogodbe s 23-letnim krilnim napadalcem, ker si ne bi mogel privoščiti odhoda mladega nogometaša, potem ko bosta klub po sezoni zapustila Franck Ribery in Arjen Robben.