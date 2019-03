Poklon Chanela Lagerfeldu z njegovo zadnjo kolekcijo

Pariz, 5. marca - Modna hiša Chanel se je na pariškem tednu mode danes poklonila kultnemu modnemu oblikovalcu in svojemu dolgoletnemu kreativnemu direktorju Karlu Lagerfeldu z minuto molka in predstavitvijo njegove zadnje kolekcije v palači Grand Palais v Parizu. Spomnili so se tudi nekaterih največjih dosežkov modnega velikana, ki je umrl 19. februarja.