V pripravi projekti za drugo fazo investicije v oddelek v Stari Gori

Nova Gorica, 5. marca - Gradbena dela oddelka šempetrske bolnišnice za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori potekajo po terminskem planu, so članom sveta šempetrske bolnišnice predstavili na ponedeljkovi seji. Trenutno pripravljajo projekte za drugo fazo, na ministrstvu za zdravje pa so jim obljubili, da bodo našli denar za njeno dokončanje.