Zaprosili za vodo, odšli z denarnico

Ljubljana, 5. marca - Ljubljanske policiste so v ponedeljek popoldne obvestili o drzni tatvini iz hiše na območju Šiške. V hišo so najprej brez povabila vstopili moški, ženska in štirje otroci ter prosili za vodo in denar. Po nekaj minutah so odšli, a se je moški vrnil, ker da je eden od otrok v hiši izgubil ključe. Med iskanjem ključev pa je ukradel denarnico.