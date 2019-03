Trgovina na drobno v EU januarja z rastjo

Luxembourg, 5. marca - Evropski potrošniki so kljub ohlajanju gospodarstva januarja okrepili potrošnjo. Obseg trgovine na drobno se je v mesečni primerjavi v državah z evrom in v celotni EU povečal, in sicer za 1,3 oz. 1,1 odstotka. V medletni primerjavi je bila rast 2,2- oz. 2,5-odstotna. Slovenija je medletno beležila najvišjo rast v EU, mesečno pa enega večjih padcev.