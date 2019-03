Britanski glasbenik Morrissey se podaja na broadwayski oder

New York, 6. marca - Britanski alternativni rocker Morrissey je napovedal, da bo od 2. do 11. maja zasedel oder broadwayskega gledališča Lunt-Fontanne Theater. Nekdanji frontman zasedbe The Smiths je razkril, da bo na sedmih koncertih v tem terminu izvajal skladbe iz celotne kariere, pa tudi priredbe, ki jih je vključil na svoj prihajajoči album California Son.