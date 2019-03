Na Hrvaškem tudi na pustovanjih ni šlo brez medetničnega sovraštva

Zagreb, 5. marca - Na Hrvaškem se tudi med pustnimi karnevali niso mogli izogniti medetničnemu sovraštvu. V Kaštelih pri Splitu so tako upodobili nedavni incident, ko so huligani fizično napadli vaterpoliste beograjske Crvene zvezde, ter obenem zažgali lutko s podobo poslanca srbske manjšine Milorada Pupovca. Slednji to vidi kot izraz sovraštva do Srbov.