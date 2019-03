Umrl nekdanji nemški zunanji minister Kinkel

Berlin, 5. marca - V starosti 82 let je v ponedeljek umrl nekdanji nemški zunanji minister Klaus Kinkel. Nemško diplomacijo je vodil šest let, med letoma 1992 in 1998, in je bil v tem času tudi nemški podkancler. Bil je tudi vodja nemških liberalcev (FDP). Na njegovo željo ga bodo pokopali v družinskem krogu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.