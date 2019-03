Vlagatelji na evropskih borzah previdni

London/Frankfurt/Pariz, 5. marca - Vlagatelji na osrednjih evropskih borzah so v začetku današnjega trgovanja previdni. Indeksi v Frankfurtu, Parizu in Londonu se gibljejo blizu izhodišča. V Aziji je medtem med glavnimi borzami izstopala šanghajska, kjer so toplo pozdravili napovedane ukrepe za spodbujanje kitajske gospodarske rasti.