V Strunjanu začeli z gradnjo krožišča na cesti za Valeto

Strunjan, 5. marca - Na glavni cesti Izola-Valeta so na odcepu za Strunjan začeli z gradnjo krožišča, ki bo nadomestilo sedanje montažno krožno križišče. Izgradnja fiksnega krožišča bo povečala stopnjo prometne varnosti in pretočnosti, dela pa bodo trajala predvidoma do 19. aprila, so za STA potrdili na piranski občini. V tem času je pričakovati prometne zastoje.