Vojni veterani s prostovoljnim delom polepšali pritličje ljubljanske porodnišnice

Ljubljana, 5. marca - Ljubljanski člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever so s prostovoljnim delom prebarvali vhod in prostore za zaposlene v pritličju ljubljanske porodnišnice. Prenovo so danes zaznamovali s krajšo slovesnostjo. Na njej se je veteranom zahvalil strokovni direktor ginekološke klinike Adolf Lukanović.