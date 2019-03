Premogovnik Velenje v 143 letih odkopal 250 milijonov ton premoga

Velenje, 9. marca - Premogovnik Velenje je letošnje leto začel s posebnim mejnikom. Prvi delovni dan oz. 3. januarja so namreč v rudniku odkopali 250-milijonto tono premoga. Rudarji so doslej čez premoški sloj izvrtali okrog 700 vrtin s površine s skupno dolžino več kot 215 kilometrov in 2450 jamskih vrtin s približno 120 kilometrov dolžine.