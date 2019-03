Hiša vseh generacij v Kungoti živahen prostor srečevanja

Kungota, 24. marca - Še posebej v manjših krajih so prostori, kjer se lahko domačini srečujejo in skupaj kaj počnejo, izjemnega pomena. A v časih, ko ima vsak doma svoj televizor in računalnik, le redkim uspe pritegniti ljudi izza njihovih štirih sten. Eden uspešnejših takšnih projektov je Hiša vseh generacij v Kungoti v Slovenskih goricah, kjer je stalno živahno.