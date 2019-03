Pesnica in pisateljica Cvetka Bevc na gostovanju v Pekingu

Peking, 5. marca - Na Univerzi za mednarodne študije v Pekingu je v sklopu festivala The BISU Breeze Festival nastopila slovenska pesnica in pisateljica Cvetka Bevc. Poleg predstavitve avtorske poezije na pesniškem večeru je študentom predavala o pripovedovanju zgodb in radijski igri ter z njimi izvedla delavnico kreativnega pisanja.