Mirko Tuš vodenje skupine Tuš predal sinu

Celje, 5. marca - Ustanovitelj skupine Tuš, Mirko Tuš, je svoje mesto pri vodenju podjetja predal sinu Andražu Tušu in odhaja v pokoj, kjer se bo popolnoma posvetil dolgotrajnemu okrevanju po težki poškodbi hrbtenice, ki jo je utrpel v hudi nesreči. Andraž Tuš je sicer del podjetja na različnih funkcijah že več let, so za STA danes povedali v Engrotušu.