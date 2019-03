Katastrofa Dallasa v Brooklynu, tesna zmaga Miamija

New York, 5. marca - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Brooklynu in doživeli pravo katastrofo. Gostitelji so se veselili zmage kar s 127:88. Mladi slovenski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić je na tekmi dosegel 16 točk, v statistiko pa je vpisal še šest skokov, dve blokadi ter po eno asistenco in ukradeno žogo.