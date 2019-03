Bertoncelj za TV Odmeve: Nepremičninski davek bi lahko dobili do leta 2021

Ljubljana, 4. marca - Finančni minister Andrej Bertoncelj je v TV Odmevih povedal, da bi nepremičninski davek lahko dobili do leta 2021. "Stanje je že precej dobro urejeno. Potreben bo čas, saj si nihče ne želi napačnih ocen in odločb brez ažurnih in popolnih evidenc. Do 2020 se tega ne bo dalo narediti. Računamo pa, da nam do leta 2021 uspe," je dejal.