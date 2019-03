Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da Slovenija ne želi odkupiti trgovskega podjetja Mercator, o tem, da je avstrijska policija na območju avstrijske Koroške pridržala pet oseb, osumljenih tihotapljenja prepovedanih drog, med njimi tudi Slovenca. Poročali so še, da sta z Romunije v Slovenijo in na Hrvaško prišla dva risa.