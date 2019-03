Pod črto: Notranji nadzor pokazal na pomanjkljiv nadzor nad delom NPU

Ljubljana, 4. marca - Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je lani izvedlo nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Nadzorniki ministrstva so odkrili predvsem administrativne napake in opozorili, da bi moralo vodstvo policije bolje in pogosteje nadzirati NPU, poroča portal Pod črto. Na policiji se z ugotovitvami nadzora ne strinjajo.